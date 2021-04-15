حاملتا الطائرات الأمريكية أيزنهاور والفرنسية شارل ديغول في بحر العرب

عمليات التحالف ضد داعش

وتقود الحاملة شارل ديغول المهمة بعد وصولها إلى أبوظبي، وترافق حاملة الطائرات فرقاطتان وسفينة إمداد فرنسية وفرقاطة بلجيكية.

وأفاد بيان وزارة الجيوش الفرنسية أن المجموعة البحرية الجوية ستتولى كل المهمات لاستمرارية حضور التحالف.

إلى ذلك أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة حاملة الطائرات “دوايت ايزنهاور” بدأت عملياتٍ قتالية دعما للتحالف ضد داعش من شرق البحر المتوسط.

وذكرت البحرية الأمريكية أن عملياتها العسكرية تظهر التزام واشنطن بأمن المنطقة.

وكان أسطول العمليات السادس الأميركي أعلن منتصف الشهر الحالي أن مجموعة سفن أميركية بقيادة حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور“، دخلت مياه شرق المتوسط لإجراء تدريبات مع اليونان.