حرس الحدود بالحد الجنوبي.. يقظة عالية ومعنويات مرتفعة خلال رمضان

المواطن - واس

يؤدي رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، واجباتهم ومهامهم بمعنويات مرتفعة، وبكل حزم وبسالة، للذود عن حدود الوطن ومقدساته، ناذرين أرواحهم فداء للدين ثم الملك والوطن، متسلحين بالإيمان بالله تعالى لردع المعتدين والمتسللين.

فخر واعتزاز:

وعبر عدد من رجال حرس الحدود في حديثهم لـ(واس) عن مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء واجباتهم ومهامهم للدفاع عن حدود الوطن وردع المتسللين والمعتدين على حدود المملكة، بروح ومعنويات عالية، لرصد أي تجاوز ، وبمهنية واحترافية، وفق الأنظمة المتبعة، وبمساندة فرق التدخل السريع، وتوجيه غرفة القيادة.

يقظة وبسالة:

وأسهمت يقظة وبسالة رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، وما يتمتعون به من تجهيزات متطورة، في ردع كل من تسول له نفسه التعدي على حدود الوطن.

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