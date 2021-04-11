حزام سحابي يؤثر على أجواء السعودية الأربعاء

المواطن - محمد داوود- جدة

قال كبير متنبئ الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع: إن دخول شهر رمضان الكريم لهذا العام 1442 يصادف الثالث عشر من شهر إبريل الجاري، فيما تصادف العشرة الأواخر من الشهر الكريم شهر مايو حسب تقويم أم القرى، وهذان الشهران يعتبران من شهور فصل الربيع على المملكة.

حزام سحابي ورطوبة:

وأضاف في تصريحات إلى “المواطن“، أن شهر إبريل في المملكة يتميز بتغير بين درجات الحرارة الشتوية الماضية (السالبة) ودرجات الحرارة الصيفية (الموجة)، في نصف الأرض الشمالي، وتشير التوقعات للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد لمعدلات الهطول المطري والتي تتمركز على المناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية مكونة حزام سحابي ممتد من المناطق الغربية إلى المناطق الشرقية، مرورًا بمنطقة الرياض والقصيم، مع زيادة في نسبة الرطوبة وقت فترات الهطول على تلك المناطق.

رياح مثيرة للأتربة:

وبين أن التوقعات للنماذج العددية تشير إلى أن هذه المعدلات للهطول المطري تكون حول المعدل السنوي في المجال بين (10- 20 ملم)، إذ توضح الخرائط السطحية التقاء للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية من الناحية اليمنى للحزام السحابي مع الرياح الغربية والجنوبية الغربية من الناحية اليسرى له، تنشط في بعض الفترات مثيرة للأتربة والغبار، كما توضح خرائط طبقات الجو العليا (700- 500 مليبار) تعمق لمنخفض جوي على بلاد الشام يبدأ تأثيره على المملكة من يوم الأربعاء 14/ 4/ 2021 م، تعمل الرياح الجنوبية من خلاله على تكثيف بخار الماء مكونة (السحب)، تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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