حساب المواطن : إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 41 من الدعم لشهر أبريل الجاري.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أبريل.

إجمالي مبلغ الدفعات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 41 لشهر أبريل، بلغ نحو 94 مليار ريال سعودي.

وأضاف القحطاني أنه يمكن حساب قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط التالي: https://portal.ca.gov.sa/news/1511

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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