حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، علماً بأنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

تعديلات حساب المواطن:

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