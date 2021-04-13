حساب المواطن: مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل، ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تعديلات حساب المواطن:

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