حساب المواطن يرد على مستفيد توقف عنه الدعم

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على مستفيد توقف عنه الدعم وتم إيقاف حسابه بالبرنامج.

وقال البرنامج في تغريدة عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم السبت: إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال حساب المواطن.

تعديلات حساب المواطن:

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