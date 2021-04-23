حسم عدد الأجانب بـ الموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أقر باستمرار الأجانب الـ7 المحترفين لأندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل دون تغيير.

الاستمرار بـ 7 أجانب بالموسم المقبل

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” : ” خاص لـ “الجزيرة” من داخل الجمعية العمومية لاتحاد القدم، لن يوجد تغيير في عدد الأجانب بالموسم المقبل في دوري المحترفين، والاستمرار بـ 7 لاعبين”.

ويتصدر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال، قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا.

ترتيب أول 10 هدافين في الدوري

ويحتل أول 10 لاعبين من الأجانب قائمة هدافي دوري المحترفين بالموسم الحالي وهم ” جوميز من الهلال، كارلوس ستراندبيرج لاعب أبها، فابيو أبرو لاعب الباطن، رومارينيو لاعب الاتحاد، كريستيان جوانكا لاعب الشباب، إيميلو زيلايا لاعب ضمك، جوليو تافاريس لاعب الفيصلي، كريم البركاوي لاعب الرائد، ليندر تاوامبا لاعب التعاون، ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح”.

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