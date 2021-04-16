حكام مباراتي اليوم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القادسية والرائد بدوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يدير مباراة القادسية والرائد اليوم، ماجد الشمراني، ويُساعده فهد العمري ومفرح الحسن، وسيكون ممدوح الشهدان حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد العرمطي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

حكام مباراة الاتحاد والباطن

وتم تعيين سامي الجريس حكمًا لمباراة الاتحاد والباطن التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وسعد السبيعي، وتركي الخضير حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الحنفوش.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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