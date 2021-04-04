حكام مباراتي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الملك لموسم 2020/2021.

حكم مباراة التعاون والفتح بـ كأس الملك

وسيقود الحكم فيصل البلوي مباراة التعاون والفتح التي تنطلق في تمام السابعة مساءً، ويعاونه كل من بدر الشمراني وخلف الشمري وسلطان الحربي كحكم رابع، وخالد الطريس حكم فيديو، وفهد العمري مساعد حكم الفيديو.

الهويش حكمًا لـ مباراة النصر والفيصلي

أما الحكم محمد الهويش فسوف يقود مباراة النصر والفيصلي التي تُقام في التاسعة مساءً ويُعاونه كل من محمد العبكري وهشام الرفاعي والحكم الرابع ماجد الشمراني، وتركي الخضير حكمًا للفيديو، بينما عبدالرحيم الشمري مساعد لحكم الفيديو.

ويريد الفيصلي تحقيق أكبر مفاجأة بإقصاء النصر والتأهل إلى الدور النهائي بـ كأس الملك ، من أجل المنافسة على الفوز باللقب للمرة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، يرغب العالمي كسر العقدة والمضي قدمًا إلى المباراة النهائية، للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الغائب عنه منذ عام 1990.

ولم يسبق لفريقي الفيصلي والفتح، أن توجا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويرغب النصر، في الفوز بلقب كأس الملك بالموسم الحالي، كونها البطولة الوحيدة التي يُنافس عليها العالمي بالموسم الحالي بعدما فقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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