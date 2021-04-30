حمدالله: لم يمر أحد بظروفي والحكام ضعفاء

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، على أن تأهل فريقه وتحقيق الفوز بـ مباراة السد ضد النصر، خفف الكثير من الضغوطات التي وقعت عليهم.

وتحدث النجم المغربي بعد المباراة قائلًا: ” المباراة كانت صعبة للغاية علينا، وكنا نمر بضغط كبير للفوز والتأهل، خاصة أننا لعبنا أمام فريق مرشح للوصول إلى نهائي البطولة”.

الفوز بـ مباراة السد ضد النصر خفف الضغوطات

وتابع مهاجم النصر: “فخور جدًا باللاعبين في المباراة لأنها كانت تحتاج إلى الفوز، وهذا ما نجحنا في تحقيقه”.

وواصل حمدالله قائلًا: “قبل مباراة السد ضد النصر، الظروف التي مررت بها لم يمر بها أي لاعب لأنني عدت وقدمت 10% من مستواي، وعانيت من أكثر من 4 إصابات عضلية، وكلها تحتاج للوقت من أجل العودة، ولا نجد الوقت بسبب ضغط المباريات”.

حمدالله يُهاجم الحكام

وأضاف مهاجم النصر: ” الحقيقة مستوى الحكام في آسيا ضعيف، مع احترامنا لهم، اللاعب يضربنا ونأخذ نحن الكرت”.

واختتم مهاجم النصر قائلًا: “أنا هداف وأعرف لغة الأهداف، وطريق المرمى وفي المستقبل سأسجل أكثر بإذن الله”.

وبعد نهاية مباراة السد ضد النصر، تأهل العالمي للدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي السد القطري الذي احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

جدير بالذكر أن اللاعب حمدالله كان تعرض لانتقادات قوية بسبب زيادة وزنه وإهداره لركلات الجزاء مع أصفر العاصمة بالموسم الحالي.

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