حمدالله مُهدد بالإيقاف لسنتين !

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، قد يكون مهددًا بالإيقاف لمدة سنتين، وذلك بسبب تصرفه غير اللائق مع اللاعب وليد الأحمد نجم الفيصلي خلال مباراة الفريقين في كأس الملك يوم الأحد الماضي.

#الدوري_مع_وليد | غرم العمري: لا أحد يعلم لجنة الانضباط اتخذت قرار إيقاف حمدالله على أي مخالفة.. عقوبة مخالفة حمدالله ضد لاعب الفيصلي الأحمد قد تصل إلى سنتين.#قناة_SBC pic.twitter.com/JvavaTmULS — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 7, 2021

وقال الناقد الرياضي غُرم العمري في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد: “التصرف ليس سهلًا والنظام في المملكة العربية السعودية يحفظ للسعودي وغير السعودي كرامته، إذا ثبت أن تصرف اللاعب المغربي كان عن قصد، سوف تصل عقوبة الإيقاف إلى سنتين، وفي حال كرر اللاعب المخالفة وهي انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمنافس، قد تصل مدة الإيقاف إلى 5 سنوات”.

وأضاف العمري: “نحن لا نعرف على أي أساس، اتخذت لجنة الانضباط قرارها بإيقاف حمدالله، ربما يكون الأمر متعلق بتقرير مراقب المباراة، أو حكم اللقاء، ولكن ما أثار إعجابي هو انتقاد النصراويين بأنفسهم لتصرفات لاعبهم المغربي”.

رئيس النصر يستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله المؤقت:

وكان مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أكد على أن ناديه سوف يستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب المغربي المؤقت لمدة 15 يومًا.

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : “لا عقوبة بشبهة إما إدانة أو براءة، والشك يُفسر لصالح المتهم، لو ثبت لنا تجاوز من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط”.

وأضاف رئيس النصر قائلًا: “سوف نستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب المغربي لأنه لم تطلب إفادته، ولم تُحدد ماهية مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية، تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين”. نجم النصر يغيب عن مباراة ضمك: وسيغيب اللاعب المغربي حمدالله عن مباراة ضمك، غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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