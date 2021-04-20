حمدالله يتألق أمام الفرق الإيرانية

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لتجاوز عقبة فولاد الإيراني اليوم.

حمدالله يخطف الأنظار أمام الفريق الإيرانية:

ويملك عبدالرزاق حمدالله رقمًا مميزًا أمام الأندية الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن من هز الشباك في جميع المباريات التي لعبها أمامهم سواء بقميص النصر أو قبل الانتقال إلى صفوفه.

ولعب حمدالله 7 مباريات أمام الفرق الإيرانية ضد 5 أندية مختلفة، ونجح في هز الشباك 7 مرات، حيث سجل هدفًا خلال مباراة نفط طهران بقميص الجيش القطري، وأحرز آخر في مرمى الاستقلال مع الريان القطري.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل 5 أهداف في شباك الفرق الإيرانية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 3 منها أمام سباهان، وهدف خلال مواجهة ذوب آهن أصفهان، بالإضافة إلى هدفه في شباك بيرسبوليس.

النصر يواجه فولاد:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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