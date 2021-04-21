حملة أمنية تطيح بـ8 مفحطين بينهم مطلوبون من أرباب السوابق في الرياض

المواطن - الرياض

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من المفحطين والمتجمهرين في حي النسيم شرق الرياض.

ضبط مفحطين الرياض:

وقالت: إنه ‏إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله تجمهر عدد من الأشخاص حول إحدى الطرق العامة بحي النسيم شرق مدينة الرياض ومخالفة قائدي بعض المركبات لأنظمة السير المرورية بممارسة التفحيط، فقد باشرت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة مهامها الميدانية في تنفيذ حملة أمنية موسعة صباح اليوم الأربعاء، واستهدفت الموقع المقصود والمواقع المحتملة.

توقيف المتجمهرين:

وقد أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين والمفحطين، وبلغ إجمالي ما تم القبض عليهم 27 شخصًا 19 من المتجمهرين وثمانية من المفحطين بينهم مطلوبون ومن أرباب السوابق، وتمت إحالتهم للهيئة المرورية وصدرت بحقهم أحكام متنوعة بالحبس والإيقاف تتراوح مدتها بين 15 يومًا إلى شهرين، بينما تم إيقاف المتجمهرين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

شارك الخبر







شارك الخبر