خالد الفيصل يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة حلول رمضان

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تهنئة الفيصل:

وسأل الأمير خالد الفيصل الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.

شارك الخبر







شارك الخبر