خالد الفيصل يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة حلول رمضان

المواطن - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تهنئة الفيصل:
وسأل الأمير خالد الفيصل الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه -حفظه الله- لخير بلادنا الغالية، وأن يُديم عليها الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله- ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.
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تعليق واحد
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اللهم احفظ عبدك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأنت خير الحافظين اللهم البسه ثوب الصحة والعافية اللهم احفظ عبدك محمد بن سلمان وأنت خير الحافظين اللهم بارك لنا في في هذا الشهر الفضيل وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال وجميع المسلمين والمسلمات ياأرحم الراحمين ياذا الجلال والإكرام والحمدلله رب العالمين وشكراً لكم سموالامير خالد الفيصل على تهنئة القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والعالم الإسلامي والعربي إنه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين تحياتي وتقديري أخوكم المخلص أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي العاصمة الرياض الحبيبة المملكة العربية السعودية حرر في يوم الثلاثاء ١ رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته