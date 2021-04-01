خالد بن سلمان: ستظل السعودية للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات

المواطن - الرياض

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إن رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي حل ضيفًا عزيزًا على المملكة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتقى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

امتداد عروبي أصيل:

سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتدادًا عروبيًا أصيلًا لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات.

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