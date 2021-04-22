خبرات وإنجازات السعودية تمنحها مقعدًا في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

المواطن - الرياض

حصلت المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (CND) للفترة 2022- 2025.

خبرات وإنجازات:

وأكدت وزارة الداخلية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن خبرات وإنجازات المملكة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة منحتها مقعدًا في اللجنة.

جهود داخلية وخارجية:

ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مؤخرًا في إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص أمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها.

وكذلك أحبطت السلطات الماليزية عملية تهريب كمية من أقراص الأمفيتامين بلغت 3862216 قرص أمفيتامين مخدر كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب، وذلك بالتعاون مع مكافحة المخدرات السعودية.

وأوضحت رئاسة الشرطة الماليزية (بوكيت أمان) أن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات في المملكة، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية عندما رست في الميناء.

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