خبر سار لـ مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية أمس الخميس، عن مدة غياب الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إصابته التي تعرض لها مع المنتخب الفرنسي.

إصابة قوية بالركبة لنجم مانشستر يونايتد

وكان مارسيال تلقى إصابة قوية، خلال المشاركة مع منتخب بلاده أمام كازاخستان، التي انتهت بفوز فرنسا بـ”2-0″، ويعاني من ضربة قوية في الركبة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن مارسيال قد لا يشارك في مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل.

وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة على وجود حالة من التفاؤل باستعادة اللاعب أمام نظيره توتنهام بالبريميرليج، الأسبوع المقبل.

اليونايتد يحتل الوصافة

ويحتل اليونايتد، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر نادي مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن اليونايتد سيواجه، توتنهام هوتسبير في ملعب نادي توتنهام يوم 11 إبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

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