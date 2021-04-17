خدمة فُرجت: ثلاث منصات للتحقق من فواتير المحكومين

المواطن - الرياض

كشفت خدمة فُرجت عن ثلاث منصات للتحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية.

وتشمل هذه المنصات ما يلي:

– منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”

– منصة إحسان

– بوابة ناجز

الإصدار الثاني من فرجت

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق الإصدار الثاني من خدمة فرجت على منصة أبشر.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة “فرجت”، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة “فرجت” والربط مع نظام “أمن” فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

الجهات ذات العلاقة

وتأتي هذه النسخة من خدمة “فرجت” بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العدل (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، ووزارة الموارد البشرية (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (نظام الدفع الإلكتروني “سداد”).

وكانت مبادرة خدمة “فرجت” قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة “أبشر”.

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