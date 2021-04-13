خزينة الاتحاد تنتعش بـ710 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

أنعشت جماهير الاتحاد خزينة النادي بمبلغ 710 آلاف ريال خلال 24 ساعة فقط، من خلال الاشتراك في العضوية الذهبية والعادية.

الجماهير تدعم الاتحاد:

وأطلقت جماهير العميد هاشتاق الاتحاد محتاج جمهوره عبر موقع “تويتر”، من أجل دعم النادي في ظل الأزمة المادية التي يمر بها، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي بغياب الدعم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن وصول مجموع مبالغ الدعم خلال آخر 24 ساعة إلى 710 آلاف ريال، حيث انضم عضو إلى القائمة الذهبية، فيما شهدت العضوية العادية انضمام 343 مشتركًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن محبي العميد يغيبون عن دعمه أو الانضمام إلى قائمته الذهبية التي تضم 5 أعضاء فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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