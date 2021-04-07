خسائر الكابلات السعودية تتراجع إلى 55 مليون ريال خلال 2020

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الكابلات السعودية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 55 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 61.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 11%.

ويعود سبب الانخفاض في صافى الخسائر إلى:

– انخفاض حجم المبيعات مع هوامش ربح أقل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

– زيادة المصاريف غير المتكررة والروتينية في العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق.

– زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة في السنة الحالية مقارنة بالعام السابق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 24.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9988.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء الواساة، واللجين، ونادك، وبتروكيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسلاك، والصقر للتأمين، ونسيج، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.59% و 3.59%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، ولازوردي، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ودار الأركان، وكيمانول، والراجحي، ولازوردي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 878.27 نقطة ليقفل عند مستوى 23279.35 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

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