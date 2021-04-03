خسارة ليستر سيتي ضد مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

حُسمت مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي، بثنائية لمصلحة مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي:

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي، حيث حاول كل منهما إحراز الهدف الأول في شباك الفريق الآخر ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الفرنسي بينجامين ميندي من إحراز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ58.

وتواصلت الإثارة في مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي، حيث نجح البرازيلي جابرييل خيسوس في إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ75.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد لينفرد السيتي بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

يذكر أنه قبل مباراة ليستر سيتي ومان سيتي، كان تشيلسي سقط في فخ الخسارة أمام نادي وست بروميتش ألبيون بخماسية مقابل هدفين، أما ليدز يونايتد ففاز على شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، بينما تُقام حاليًا مباراة آرسنال وليفربول في ختام مباريات اليوم السبت بـ الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة المقبلة لـ مان سيتي:

وسيواجه مانشستر سيتي، فريق بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي في إنجلترا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

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