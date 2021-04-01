خطأ بشري يوقف شحن 15 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

المواطن - متابعة

تسبب خطأ بشري في أحد مختبرات الشركة في وقف شحن 15 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، بحسب ما أعلنته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

تصدير لقاح جونسون آند جونسون:

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول إفريقيا، اعتبارًا من الصيف المقبل.

وقالت الشركة: إنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي للحصول على اللقاحات، ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة، على أن يبدأ التسليم في الرابع من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة الصندوق على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة، ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

جرعة واحدة من اللقاح:

وحصلت الشركة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتصنيع الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد “الجرعة الواحدة”، والتي من المقرر طرحها قريبًا من قبل شريك التصنيع للشركة، وهي مؤسسة “كتالينت إنكو”.

كما أعلنت الشركة أنها ستسلم لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أوروبا اعتبارًا من 19 إبريل الجاري.

يذكر أن هذا اللقاح هو الرابع الذي يحصل على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاح “فايزر-بيونتيك” و”موديرنا” و”أسترازينيكا”.

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