خطأ عجيب من حمدالله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، ارتكب خطًأ عجيبًا، وذلك بعد أن نشر صورة عبر خاصة Story في حسابه في الإنستجرام أثناء صلاة الفجر مع مجموعة من زملائه في صفوف العالمي.

ونشر اللاعب المغربي مقطع فيديو له وهو يصلي مع مجموعة من زملائه في العالمي مثل نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبدالفتاح عسيري وعبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري.

تواجد العبيد يثير الدهشة

الغريب في الأمر أن اللاعب عبدالرحمن العبيد متواجد معهم في الصلاة، وكان قبلها أعلن أول أمس الجمعة عبر حسابه في “تويتر” عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، مما جعل متابعي المهاجم المغربي يندهشون من تواجده في الصلاة مع باقي زملائه.

هل يُورط حمدالله ؟

وربما يكون مقطع الفيديو للصلاة قديمًا وليس خلال الفترة الحالية، خاصة أن هذا المقطع إذا ثبت أنه خلال الفترة الحالية فقد يُورط حمدالله بسبب اختلاطه بزميل له مُصاب بـ فيروس كورونا.

وكان اللاعب المغربي شارك في مباراة السد القطري أمس السبت، التي انتهت بفوز النصر بثلاثية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

النصر في مهمة صعبة ضد فولاد

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي فولاد الإيراني بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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