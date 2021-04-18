خطة ريجيكامب لإنقاذ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يأمل جمهور النادي الأهلي في تحقيق الفريق الكروي الأول للفوز وكسر سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق بآخر 7 مباريات.

ويستعد الراقي لمواجهة الدحيل القطري في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

مدرب الأهلي يحدد الخطة المناسبة

ويبدو أن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الراقي، وضع الخطة المناسبة من أجل تحقيق الفوز على فريق الدحيل.

وسيركز ريجيكامب على تقوية الخط الخلفي، للنادي الأهلي خاصة أن الترابط والانسجام بينهم في المباراة الماضية ضد الاستقلال الإيراني لم يكن متواجدًا مما أدى لهزيمة الراقي بخماسية مقابل هدفين.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الروماني يفكر في تدريب الأظهرة على إرسال الكرات العرضية من أجل تنفيذها في الكرات الثابتة على شباك نادي الدحيل بحسب “الرياضية”.

السومة الأكثر استفادة من قرار ريجيكامب الجديد

يذكر أن السوري عمر السومة، مهاجم الراقي سيكون أكثر اللاعبين استفادة من تدريب ريجيكامب للأظهرة على إرسال الكرات العرضية بسبب تميزه في الألعاب الهوائية واللعب بالرأس.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الراقي ضد الدحيل مكونًا من: ” محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، ألكسندرو ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

وخسر الأهلي حتى الآن 7 مباريات متتالية بواقع 6 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا.

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