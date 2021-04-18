خطة لتفويج المعتمرين بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار

المواطن - مكة المكرمة

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أنه من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ تأهبت الإدارة في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

تفاصيل الخطة:

ولفت إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقًا في توسعة الملك فهد والتي تتسع لنحو 2000 معتمرين مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، مشيرًا إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

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