خطر الإقصاء يُطارد آرسنال

المواطن - محمد سمعه

أصبح موقف نادي آرسنال الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي معقدًا للغاية؛ وذلك بعد التعادل مع فريق سلافيا براغ التشيكي في إنجلترا بهدف لكل فريق في ذهاب دور الثمانية في اليورباليج.

أحداث مباراة آرسنال وسلافيا براغ

سجل للجانرز بداية اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي بالدقيقة الـ86 ثم تعادل اللاعب توماس هوليس لفريق سلافيا براغ بالدقيقة التسعين من ضربة رأسية فشل الحارس برند لينو حارس آرسنال في التعامل معها.

والتقطت عدسات الكاميرا الناقلة للمباراة، غضب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لحظة إحراز فريق سلافيا براغ لهدف التعادل بالدقيقة الـ90، حيث كان الجانرز قاب قوسين أو أدنى، من تحقيق الفوز، قبل مباراة العودة في التشيك.

الدوري الأوروبي الأمل الوحيد لـ الجانرز

وتُقام مباراة العودة في التشيك، يوم الخميس المقبل، حيث إن التعادل السلبي أو خسارة آرسنال بأي فارق من الأهداف ستُطيح به من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرغب الفريق اللندني، في الفوز بلقب الدوري الأوروبي من أجل ضمان التأهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أن فريق الجانرز يُعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن الجانرز سيواجه، فريق شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل، بالجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل الجانرز حاليًا، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وكان آرسنال تأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي، بعد إقصاء فريق أوليمبياكوس اليوناني من دور ثمن النهائي.

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