خطوات التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم في رياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور .

وقد صرحت الوزارة بأن المرحلة الأولى من التقديم ستكون في يوم السابع من شهر إبريل الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من إبريل، ويتم تسجيل الأبناء عن طريق نظام نور الإلكتروني وذلك من أجل التسهيل علي أولياء الأمور أثناء التقديم.

طريقة التسجيل في نظام نور

نظام نور التعليمي هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم وخصص هذا النظام من أجل معرفة نتائج الطلاب وأيضاً التقديم في المدارس ورياض الأطفال ويتم التسجيل في نظام نور عبر القيام بالآتي:

• الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

• اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

• بعد ذلك تحديد حساب ولي الأمر أو حساب المعلم أو الطالب.

• تكتب الاسم في المكان المخصص له.

• بعد ذلك من القائمة تقوم باختيار الجنسية.

• بعد ذلك تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

• إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص لها.

• تقوم بكتابة كلمة السر لحسابك ثم الضغط علي زر التسجيل.

خطوات التسجيل في الروضة 1443

وحتى تستطيع التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات كالتالي:

الانتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الانترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء.

بعد ذلك اختيار تسجيل رياض الأطفال.

تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

بعد ذلك تقوم باختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها.

الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.

مزايا نظام نور

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب ونتائج الاختبارات وسير العملية التعليمية وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.

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