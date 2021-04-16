خوزيه كارلوس يهنئ القادسية بشهر رمضان

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي القادسية السابق، البرازيلي خوزيه كارلوس على تهنئة الجماهير القدساوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه مازال مشجعًا للفريق.

البرازيلي خوزيه كارلوس

نجم #القادسية في العصر الذهبي .. أهنئ الجمهور القدساوي بشهر رمضان وأنا مشجع قدساوي منذُ تركت الفريق ♥️💛 pic.twitter.com/svUIyY3bEB — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) April 16, 2021

خوزيه كارلوس يهنئ جماهير القادسية

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق السابق، وعلق عليه قائلًا: “البرازيلي خوزيه كارلوس نجم القادسية في العصر الذهبي.. أهنئ الجمهور القدساوي بشهر رمضان وأنا مشجع قدساوي منذُ تركت الفريق”.

وقال خوزيه كارلوس في الفيديو: “السلام عليكم إلى أصدقائي في نادي القادسية، وإلى اللاعبين والإداريين وإلى النادي على عطاؤه وأتمنى أن أكون رديت الجميل”.

وتابع النجم البرازيلي: “أتمنى لكم رمضان مباركًا وأن يبارككم الله وأن يوفقكم في المباريات هذه أمنية من مشجع برازيلي قدساوي فأنا اليوم مشجع وأتمنى أن أتحدث معكم كثيرًا أتمنى لكم شهر رمضان مباركًا وأشكركم وأبلغكم أني مفتقدكم”.

ويُعد خوزيه كارلوس من الجيل الذهبي للنادي وأول لاعب أجنبي يُساهم في حصول الأندية السعودية على البطولات الآسيوية، حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1993.

الفريق القدساوي هذا الموسم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق القدساوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

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