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خوزيه كارلوس يهنئ القادسية بشهر رمضان
مؤكدًا أنه مشجع للفريق

خوزيه كارلوس يهنئ القادسية بشهر رمضان

2021/04/16
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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خوزيه كارلوس يهنئ القادسية بشهر رمضان خوزيه كارلوس
المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي القادسية السابق، البرازيلي خوزيه كارلوس على تهنئة الجماهير القدساوية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه مازال مشجعًا للفريق.

 

خوزيه كارلوس يهنئ جماهير القادسية

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق السابق، وعلق عليه قائلًا: “البرازيلي خوزيه كارلوس نجم القادسية في العصر الذهبي.. أهنئ الجمهور القدساوي بشهر رمضان وأنا مشجع قدساوي منذُ تركت الفريق”.

وقال خوزيه كارلوس في الفيديو: “السلام عليكم إلى أصدقائي في نادي القادسية، وإلى اللاعبين والإداريين وإلى النادي على عطاؤه وأتمنى أن أكون رديت الجميل”.

نجم القادسية السابق خوزيه كارلوس
خوزيه كارلوس

وتابع النجم البرازيلي: “أتمنى لكم رمضان مباركًا وأن يبارككم الله وأن يوفقكم في المباريات هذه أمنية من مشجع برازيلي قدساوي فأنا اليوم مشجع وأتمنى أن أتحدث معكم كثيرًا أتمنى لكم شهر رمضان مباركًا وأشكركم وأبلغكم أني مفتقدكم”.

ويُعد خوزيه كارلوس من الجيل الذهبي للنادي وأول لاعب أجنبي يُساهم في حصول الأندية السعودية على البطولات الآسيوية، حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1993.

 

خوزيه كارلوس
خوزيه كارلوس مع الفريق القدساوي

الفريق القدساوي هذا الموسم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق القدساوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.


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