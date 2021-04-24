دانيلو يدافع عن كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

دافع البرازيلي دانيلو، ظهير أيمن فريق يوفنتوس الإيطالي، عن ردود فعل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الغاضبة، وذلك بعد تراجع نتائج اليوفي بالفترة الأخيرة.

دانيلو يتحدث عن حماس كريستيانو رونالدو:

وقال دانيلو: “هذا هو كريستيانو، كان هكذا في ريال مدريد، حيث إنه يحتاج إلى التسجيل، حتى يصبح أكثر سعادة”.

وأضاف المدافع البرازيلي أن “رونالدو دائمًا يسعى إلى هز شباك خصومه، من أجل الشعور بالسعادة”.

وتابع دانيلو: “رغم ذلك، يعلم رونالدو أن مصلحة الفريق أهم من أهدافه الشخصية، لذا يركز أولًا على تحقيق الفوز”.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تواصل مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، وذلك من أجل إعادته إلى صفوف اليونايتد بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة اليوفي وفيورنتينا:

وسيلعب يوفنتوس مع فريق فيورنتينا غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين، من بطولة الدوري الإيطالي، حيث يحتل اليوفي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.

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