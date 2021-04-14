دعوات الصائمين تحف حراس الحدود

المواطن - الرياض

رفع العديد من المواطنين أكفّ الضراعة بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ حراس الحدود وأن يسدد رميهم ويجعل كيد أعدائهم في نحورهم.

حديث حراس الحدود

وتفاعل المواطنون مع مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية في وسم حديث أبطال الأمن، تحت عنوان حراس الحدود حيث سارعوا في الدعاء للجنود ورجال الأمن في كافة القطاعات والمرابطين على الحد الجنوبي.

محمد عويس قال :” اللهم احفظهم وثبتهم وسدد رميهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين النصر “، أما أحمد بامجلي فقال :” أسأل العلي القدير أن يحفظهم و يحميهم ويحرسهم من كل سوء ومكروه ويبارك فيهم وفي أعمارهم.” فيما قالت سحر حمدي: “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وطن واحد وأمل واحد

أما محمد بن على آل قرون فقال: “هذه بلدي السعودية وهذه أرضي فيها مات أجدادي .. أملنا واحد وملكنا واحد وأرضنا واحدة .. تربينا في السعودية وعشنا بها”.

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