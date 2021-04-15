دليلان على ظُلم النصر تحكيميًّا

المواطن - محمد سمعه

أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، المستشار التحكيمي، لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن نادي النصر ظُلم مرتين تحكيميًّا خلال مباراة الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا.

#الدوري_مع_وليد | الحالات التحكيمية مع المستشار التحكيمي فهد المرداسي لمباراة النصر و الوحدات.. ركلة جزاء للنصر لم يعلن عنها الحكم.. وطرد لحارس الوحدات لم يعلن عنه الحكم.#النصر_الوحدات#قناة_SBC pic.twitter.com/h5d69mimVE — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 14, 2021

خطآن من حكم مباراة النصر والوحدات:

وكان الحكم العُماني عمر اليعقوبي أدار لقاء العالمي والوحدات الذي أُقيم في الآسيوية وانتهى بالتعادل السلبي.

وتحدث المرداسي قائلًا: “العالمي له ركلة جزاء مستحقة بالدقيقة الـ74، بسبب تعمد مدافع الوحدات لمس الكرة بيده، والخطأ الثاني هو عدم طرد حارس الوحدات؛ وذلك بسبب ارتكابه مخالفة ضد حمدالله بالدقيقة الـ75 خارج منطقة الـ18”.

وتابع فهد المرداسي: “هذان الخطآن كانا السبب وراء تعادل النصر مع نادي الوحدات”.

العالمي يستعد لمواجهة السد:

يذكر أن أصفر العاصمة كان تعادل مع الوحدات، ليحصد نقطة بالجولة الأولى من دور المجموعات، وسيواجه فريق السد القطري بعد غد السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أن العالمي كان عيّن المدرب البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك بـ دوري المحترفين الجمعة الماضية.

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