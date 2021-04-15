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دليلان على ظُلم النصر تحكيميًّا
ضد نادي الوحدات الأردني

دليلان على ظُلم النصر تحكيميًّا

2021/04/15
الساعة 2:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دليلان على ظُلم النصر تحكيميًّا النصر والوحدات
المواطن - محمد سمعه

أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، المستشار التحكيمي، لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن نادي النصر ظُلم مرتين تحكيميًّا خلال مباراة الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا.

خطآن من حكم مباراة النصر والوحدات:

وكان الحكم العُماني عمر اليعقوبي أدار لقاء العالمي والوحدات الذي أُقيم في الآسيوية وانتهى بالتعادل السلبي.

وتحدث المرداسي قائلًا: “العالمي له ركلة جزاء مستحقة بالدقيقة الـ74، بسبب تعمد مدافع الوحدات لمس الكرة بيده، والخطأ الثاني هو عدم طرد حارس الوحدات؛ وذلك بسبب ارتكابه مخالفة ضد حمدالله بالدقيقة الـ75 خارج منطقة الـ18”.

وتابع فهد المرداسي: “هذان الخطآن كانا السبب وراء تعادل النصر مع نادي الوحدات”.

النصر والوحدات

العالمي يستعد لمواجهة السد:

يذكر أن أصفر العاصمة كان تعادل مع الوحدات، ليحصد نقطة بالجولة الأولى من دور المجموعات، وسيواجه فريق السد القطري بعد غد السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أن العالمي كان عيّن المدرب البرازيلي مانو مينيز، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك بـ دوري المحترفين الجمعة الماضية.


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