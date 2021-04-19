دوري السوبر الأوروبي يثير الغضب

المواطن - محمد سمعه

أثار قرار 12 ناديًا أوروبيًا يتزعمهم ريال مدريد الإسباني بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، الجدل والغضب في القارة الأوروبية.

وكان نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أعلن أمس الأحد في بيان رسمي عن انضمام 11 ناديًا أوروبيًا بجانب الريال لإنشاء هذه البطولة الجديدة، التي تُركز على زيادة مداخيل الأندية التي تأثرت بجائحة كورونا التي ضربت العالم مطلع عام 2020.

تفاصيل بطولة دوري السوبر الأوروبي

ويكمن نظام البطولة، في مشاركة 20 ناديًا منهم 15 ناديًا مؤسسًا بالإضافة لـ 5 فرق تتأهل بشكل سنوي طبقًا لما حققته في الموسم السابق.

وتُلعب مباريات السوبر الأوروبي الجديد منتصف الأسبوع، وكل الأندية ستواصل التنافس في دورياتها المحلية كما كان النظام قديمًا، ليكون دوري السوبر الأوروبي مشابهًا لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا.

الموسم في البطولة يبدأ في أغسطس مع تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة بها 10 فرق، ويخوضون مباريات ذهاب وعودة، وأول 3 أندية في ترتيب كل مجموعة، يتأهلون تلقائيًا إلى دور الثمانية.

وكانت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين بالإضافة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي رفضوا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

الإيرادات المتوقعة من البطولة

وتُحدد البطاقتان الأخيرتان في دور الثمانية عبر النظر إلى المجموعتين وإقامة ملحق فاصل من ذهاب وإياب بين آخر ناديين في المجموعتين، ليكون هناك مباراتين فاصلتين بين 4 أندية يتأهل منهما 2 إلى دور الثمانية مع الـ6 الآخرين.

وسيتم توزيع مبلغ 3.5 مليار يورو على الأندية الـ15 المؤسسة للبطولة وهي مكاسب تم الاتفاق عليها مع بنك “جبي بي مورجان” الأمريكي الذي سيكون الراعي والممول الرئيسي للبطولة.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات البطولة إلى 10 مليارات يورو بشرط التزام الأندية المشاركة في البطولة بإقامتها وتنفيذها على أرض الواقع.

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