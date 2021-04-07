دي خيا هدف باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بضم حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم دي خيا

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التخلص من دي خيا، والاعتماد على الحارس دين هيندرسون بشكل أساسي.

وأشار موقع le10sport الفرنسي، إلى أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو اتخذ أولى خطوات التعاقد مع دي خيا، حيث بدأ في مناقشة شروط عقد الحارس الإسباني.

ولفت التقرير إلى أن هناك شرطًا واحدًا فقط من أجل انضمام دي خيا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وهو موافقته على تخفيض راتبه، حيث يتقاضى حاليًا مع مانشستر يونايتد 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

سان جيرمان يواجه بايرن ميونيخ اليوم

على الجانب الآخر، تنتظر الجماهير مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، حيث تُعتبر بمثابة نهائي مبكر نظرًا لقوة الفريقين.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم، وسط توقعات بدفع كل منهما بالقوة الضاربة منذ البداية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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