رئاسة الحرمين: الأبواب مخصصة للدخول والخروج ولا ينصح بالصلاة فيها

المواطن - مكة المكرمة

وجهت رئاسة الحرمين رسالة إلى قاصدي الحرم المكي الشريف.

وقالت رئاسة الحرمين في تغريدة لها عبر تويتر: “خصصت الأبواب للدخول والخروج منها، ولا ينصح بالصلاة فيها؛ كونها تعرقل حركة المشاة”.

خدمة قاصدات المسجد الحرام:

في سياق متصل، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و50 للعربات الكهربائية، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

ويعمل 50% منهن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارات التالية الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

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