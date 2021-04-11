رئاسة الحرمين: التحصين شرط لمنح التصاريح لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة

المواطن - مكة المكرمة

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أن التحصين من فيروس كورونا شرط لمنح التصاريح لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة.

14 مساراً:

وأضافت رئاسة الحرمين بحسب ما ذكرت الإخبارية أنه سيكون هناك 14 مساراً افتراضياً للمعتمرين لضبط انسيابية الحركة.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (548) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (383,321) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8360) حالة من بينها (915) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

بذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (398435) حالة، توفي منهم (6754) حالة.

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