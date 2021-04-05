رئاسة الحرمين توزع 3 آلاف سجادة على مستشفيات مكة

المواطن - مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات بالرئاسة بتوزيع قرابة 3 آلاف سجادة من السجادات ذات الاستخدام الواحد على مستشفيات مكة المكرمة.

توجيهات السديس:

ويأتي ذلك إشارة إلى توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومن منطلق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، قامت الإدارة العامة للعلاقات بالرئاسة بالتنسيق مع عدد من المستشفيات في منطقة مكة المكرمة لتوزيع هذه السجادات على الكوادر الطبية والمرضى وذلك بعد تعقيمها وتغليفها.

عمل موحد:

ويأتي ذلك ضمن العمل الموحد والمتكامل لإبراز جهود ولاة الأمر في جميع الجهات الحكومية والتنسيق المتبادل بينها، والحرص على سلامة الكوادر الطبية والمرضى وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية.

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