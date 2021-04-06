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رئيس الأهلي حزين بسبب الإساءات
مؤكدًا استعداده للرحيل

رئيس الأهلي حزين بسبب الإساءات

2021/04/06
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس الأهلي حزين بسبب الإساءات عبدالإله مؤمنة
المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، حزنه بسبب الإساءات التي يتعرض لها هو وعائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

رئيس الأهلي يعرب عن حزنه بسبب الإساءات:

وعلق عبدالإله مؤمنة على ما يتعرض له من إساءات هو وعائلته، قائلًا: “قبل نومي أردد حسبي الله ونعم الوكيل بسبب الإساءات التي تعرضت لها.. جمهور الأهلي بريء من هذه الأفعال.. هناك من يريد الرئاسة ولا يريد أن يدفع”.

وتابع رئيس مجلس إدارة الراقي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “نحن نناقش وجود إدارة بديلة إلى أن تتوفر سأعمل كل ما أستطيع عمله.. لن أستمر في الإدارة لو طلب مني في إدارة أخرى”.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي يتراجع:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد في الجولة الـ25، يوم الخميس المقبل.

النادي الأهلي السعودي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC


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