رئيس الاتحاد: نثق بالحكم السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن ثقته في الحكم السعودي، مؤكدًا صعوبة استقدام حكام أجانب خلال الفترة المقبلة؛ بسبب جائحة كورونا.

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: لدينا ثقة في الحكم السعودي والأخطاء واردة.. صعب احضار حكم أجنبي في مثل هذه الظروف.#قناة_SBC pic.twitter.com/CtWmKRnzHc — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 11, 2021

رئيس الاتحاد يؤكد ثقته في الحكم السعودي:

وقال رئيس نادي الاتحاد: “عندنا ثقة في الحكم السعودي بلا شك، هذا ليس كلام تنظير أو من هذا القبيل بالعكس هناك كفاءات، والأخطاء واردة في كرة القدم، لكن في شيء يجب الانتباه له، الظروف الصحية في العالم كله صعبة جدًّا”.

وواصل أنمار الحائلي تصريحاته قائلًا: “وصعب أن تجد حكام بكفاءة عالية ويستطيعون القدوم إلى السعودية في مثل هذا التوقيت ومثل هذه الظروف الصعبة للطيران والظروف الصحية، الظروف ليست سهلة”.

وأضاف: “وزارة الصحة تقوم بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع وزارة الرياضة أنا بتواجد في الملاعب التجديدات الصحية صعبة جدًّا وتفوق العادة ولا أتوقع أن يكون هناك دولة في العالم بصعوبة التجديد الصحي كما يحدث لدينا، وهذا الحمد لله فخر ونعتز فيه وعمل كبير مقدم من حكومتنا الرشيدة”.

تكاليف استقدام حكام أجانب:

وعن استقدام حكم مغربي في الجولة الماضية، قال رئيس نادي الاتحاد خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “تكلفة الطاقم تقريبًا 176 ألف ريال، أي أن الـ5 مباريات المقبلة تصل إلى مليون ريال”.

وتابع: “ولكن إذا كانت الظروف تسمح بذلك، الظروف صعبة، فإحضار الحكم الأجنبي الآن يجب أن يكون يحمل شهادة صحية، بجانب ظروف الدولة التي يأتي منها أو الظروف الموجودة عندنا فالدوري صعب الآن ومضغوط وصعب أن تحضر حكم الآن”.

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