رئيس غينيا : وفاة إدريس ديبي خسارة لإفريقيا كلها

المواطن - متابعة

قدم رئيس غينيا ألفا كوندي واجب العزاء لأسرة رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي في منزلهم حيث التقى أبناء الزعيم التشادي وأحفاده وزوجته.

وفور وصوله إلى عاصمة تشاد للمشاركة في المراسم الرسمية لتشييع إدريس ديبي قام كوندي بزيارة الأسرة لمساندتها والشد من أزرها مقدمًا بعض النصائح لهم.

وشدد كوندي على العلاقة التي كانت تجمعه مع الرئيس التشادي الراحل، مشيرًا إلى أن موته خسارة لإفريقيا كلها.

تشييع إدريس ديبي

يأتي هذا فيما أقيمت الجنازة الرسمية لرئيس تشاد الراحل، إدريس ديبي إيتنو، اليوم الجمعة، في العاصمة نجامينا قبل دفنه في مسقط رأسه، وبعد التكريم العسكري والخطب المختلفة، ستقام الصلاة في المسجد الكبير في العاصمة حيث ستُقرأ آيات القرآن الكريم بين طبول الحرب في الدولة الإفريقية.

وبعد صلاة الجمعة سيتم نقل جثة السيد ديبي جوًا إلى أمجراس، وهي قرية صغيرة بجوار مسقط رأسه بيردوبا، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميلًا) من العاصمة، وهي تقع بالقرب من الحدود السودانية.

مشاركة قادة العالم رغم التحذيرات

ورغم التحذيرات الأمنية من عدم استقرار الأوضاع في تشاد أصر عدد من زعماء العالم على المشاركة في مراسم تشييع رئيس تشاد حيث وصل رؤساء دول مالي وغينيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نجامينا، عاصمة تشاد؛ لحضور جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وحضر ماكرون، اليوم الجمعة، جنازة الرئيس التشادي حيث وصل إلى قاعدة نجامينا العسكرية وواكبت سيارته إلى السفارة الفرنسية مدرعات القوة الفرنسية برخان المناهضة للإرهاب.

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