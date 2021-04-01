رئيس هيئة قناة السويس : تعويضات مستحقة على السفينة الجانحة تصل مليار دولار

المواطن - متابعة

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الخسائر والتعويضات الناتجة عن إغلاق القناة بسبب السفينة الجانحة قد تتجاوز المليار دولار.

تحليل الصندوق الأسود:

وأكد ربيع في تصريحات نقلتها قناة “صدى البلد” التلفزيونية المصرية أن الصندوق الأسود في سفينة “إيفر غيفن” سيكشف كل ما حدث قبل جنوحها في قناة السويس.

وأضاف أن اللجنة المشكّلة للتحقيق في جنوح السفينة تضم عضوًا بحريًّا وقانونيًّا وخبير تعويضات ومهندسًا.

ولفت إلى أن القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضًا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها، موضحًا أن هذا حق الدولة.

التحقيق مع السفينة الجانحة:

وأشار إلى أن العاملين في القناة عملوا لمدة 6 أيام وأن هناك تحقيقات مستمرة، وكشف أن السفينة متواجدة في البحيرات ولن تخرج إلا بعد التحقيقات، وكشف أن البضاعة الموجودة على السفينة تقدر بـ3.5 مليار دولار بخلاف السفينة.

وأكد أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة، ولا توجد أي مشكلات، مبينًا أن الإشكال من الممكن أن ينتهى بالتراضي.

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