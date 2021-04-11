رئيس وزراء بريطانيا يمتنع عن حضور جنازة الأمير فيليب لهذا السبب

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قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: إنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة، المقررة يوم السبت المقبل.

وذكر “داونينج ستريت” في بيان له، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يحضر جنازة الأمير فيليب، من أجل منح مقعده لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية للسماح لأكبر عدد منهم بالحضور.

وبحسب لوائح الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا، يمكن لـ30 شخصًا فقط حضور جنازة الأمير فيليب، التي ستقام في قلعة وندسور يوم 17 إبريل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نعى دوق إدنبرة الأمير فيليب، قائلًا: إنه كان “سندًا راسخًا” للملكة، وقد خدم البلاد بشكل “لا نعرف له حدًّا“.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم قصر باكنجهام: إن الأمير هاري، الذي تخلى عن واجباته الملكية العام الماضي، يخطط لحضور جنازة الأمير فيليب، لكن زوجته ميجان ماركل الحامل لن تحضر الجنازة.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن ماركل الحامل بطفلها الثاني، بذلت قصارى جهدها للانضمام إلى زوجها لحضور جنازة دوق إدنبرة، لكنها لم تحصل على تصريح للسفر من طبيبها.

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