رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق يواجه الإفلاس!

المواطن- متابعة

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، إنه تلقى إخطارًا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه بأنه محاولة لتدمير مسيرته السياسية.

وتابع في منشور على فيسبوك قائلًا: إن مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية أصدروا إخطارًا بالإفلاس له، بشأن ضرائب غير مسددة، وذلك بعد قليل من الجلسة التي قدم فيها الاستئناف.

وعبر نجيب عن اعتقاده بأن توقيت الإخطار مرتبط بقرار حزبه السياسي وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الماليزي الحالي، محيي الدين ياسين، في الانتخابات المقبلة.

توابع إشهار الإفلاس

وقال إنه إذا أُشهر إفلاسه فسيخسر مقعده في البرلمان ولن يتمكن من الترشح في الانتخابات، مضيفًا: لن أرضخ لأفراد يستغلون القوانين في هذا البلد لقمعي بدافع السياسة والجشع، من أجل التشبث بالسلطة.

تهم بالفساد وغسل الأموال

ويواجه نجيب، الذي خسر انتخابات 2018، عشرات التهم بالفساد وغسل الأموال وفيما له صلة بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد، وهو صندوق حكومي شارك نجيب في تأسيسه.

ونفى رئيس الوزراء الماليزي السابق ارتكاب أي أخطاء، وقدم يوم الاثنين الماضي دعوى استئناف لإلغاء إدانته والحكم بحبسه 12 عامًا في قضية متعلقة بالصندوق.

وكانت محكمة ماليزية أمرت نجيب العام الماضي بدفع ضرائب متأخرة تبلغ 1.69 مليار رنجيت (409.80 مليون دولار)، عن الفترة بين 2011 إلى 2017 بينما كان لا يزال في السلطة، ويشمل هذا المبلغ غرامات وفوائد، بحسب وكالة رويترز.

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