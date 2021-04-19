رائد الغامدي يُطمئن النصراويين

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب رائد الغامدي نجم الفريق الكروي الأول بـ النصر على طمأنة جمهور العالميِ، وذلك بعد إعلان النادي عن إصابة 5 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا.

إصابات كورونا لن تؤثر على النصر

وتحدث الغامدي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العالمي وفولاد الإيراني غدًا قائلًا: ” إصابات كورونا، لن تؤثر على الفريق بإذن الله، والكل جاهز لمُباراة الغد أمام فولاد”.

وتابع الغامدي: “نثق في أنفسنا تمامًا، ونحن سنلعب أمام فريق قوي، ولكننا سنقاتل للفوز”.

جدير بالذكر أن النصر، سيواجه فريق فولاد غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل العالمي المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، لاجامي، بيتروس، علي الحسن، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بـ العالمي كان تلقى إشادات كبيرة إعلاميًا من النقاد والإعلاميين الرياضيين، بسبب الأداء الفني المميز الذي ظهر به ضد نادي السد القطري.

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