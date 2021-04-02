رازفان : لا قضايا مع ابن نافل

المواطن - محمد سمعه

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال سابقًا، على عدم وجود قضايا بينه وبين فهد ابن نافل رئيس النادي خلال الفترة الحالية.

ابن نافل أفضل رئيس نادٍ لـ رازفان

وتحدث رازفان لـ برنامج ” في المرمى” قائلًا: “سأتناول مع رئيسي فهد بن نافل العشاء وليس لدينا أي قضايا نناقشها بالنسبة لي هو أفضل رئيس على الإطلاق عملت معه”.

وواصل رازفان قائلًا: “عدت إلى الرياض لمقابلة رئيسي فهد بن نافل .. وسيظل دومًا رئيسي لأنه تربطني به علاقة”.

وتابع مدرب الأزرق السابق قائلًا: ” ليلة المباراة ضد ضمك كان هناك حديث وأبلغني ابن نافل أن عليه أن يتخذ قرار الإقالة وقلت له هذا وضع صعب للغاية وأتفهم قرارك وأن عليه اتخاذ أفضل قرار لمصلحة النادي وهذا الثمن كنت سأدفعه نظير هذه الإنجازات التي حققتها وكانت الفترة صعبة وطويلة، وكنت أتوقع الإقالة”.

وأضاف مدرب الهلال السابق: “لم أسمح للاعبين بالاستراحة بسبب المنافسات وكانت فترة صعبة وأعتقد أن هذا السبب الأساسي لهبوط المستوى في ديسمبر ويناير وهذا أمر طبيعي”.

وتابع: “فهد بن نافل يجيد إدارة النادي ويتعامل مع الوضع المالي بشكل جيد وطبيعي ألا أكون سعيدًا بعد رحيلي من الهلال وسائل الإعلام ترغب بخلق المواضيع السلبية وهذا خطأ ولا أعلم كيف وصل هذا الحديث للسعوديين”.

الحكام يضغطون الهلال

وواصل رازفان قائلًا: “الحكام عندما يكون هناك حالات شك يتخذون قرارًا ضد الهلال حتى يبعدون عنهم الضغوط، وأنا أعتذر منهم بسبب بعض السلوكيات في المباريات، والهلال يشبه يوفنتوس وبايرن ميونخ لأنه يتعرض للهجوم بسبب انتصاراته .. وأعتذر عن سلوكي إذا جرحت أي شخص”.

وأضاف: ” هناك أطراف أخرى تضغط على الحكام .. والهلال له خصوم ومواقف في وسائل الإعلام وهذا الحال موجود في كل مكان في العالم”.

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