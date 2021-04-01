راموس يثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا، الجدل، وذلك بعد حديثه عن مصيره مع النادي الملكي.

وكان المدافع الإسباني رفض مؤخرًا وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، تجديد عقده مع الريال مفضلًا خوض تجربة احترافية بمكان آخر.

راموس يؤكد على عدم وجود أي جديد:

وحول هذا الأمر علق قائد ريال مدريد بعد مباراة إسبانيا وكوسوفو قائلًا: “حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد بخصوص مستقبلي مع ريال مدريد، وإذا كان هناك أي جديد سأعلن الأمر على الفور”.

وتابع راموس: “كل ما أفكر فيه حاليًّا هو مساعدة المنتخب والريال، وذلك يأتي عن طريق تقديم الأفضل”.

يذكر أن المدافع الإسباني المنضم للريال في عام 2005 قادمًا من إشبيلية الإسباني، فاز بـ دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات مع الريال، كما تُوج بلقب كأس العالم عام 2010 مع المنتخب الإسباني.

الوجهات المحتملة لنجم الريال:

وكان اسم نجم الريال ارتبط بالانتقال إما لـ باريس سان جيرمان الفرنسي أو ليفربول الإنجليزي مؤخرًا.

يذكر أن اسم المدرب الألماني يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، كان طُرح من أجل تدريب الريال خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، المرشح لقيادة منتخب الديوك بالفترة المقبلة كبديل للمدرب ديديه ديشان.

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