رجل أعمال مصري ارتفعت ثروته لـ8.7 مليار دولار في عام كورونا

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أظهر آخر تحديث لبيانات ثروة المليارديرات الذي تنشره مجلة “فوربس” الأميركية، ارتفاعاً كبيراً في ثروة رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس , إلى أعلى مستوياتها التاريخية، دون الكشف عن أسباب الارتفاع.

وأوضحت “العربية نت” أن ثروة ساويرس بلغت نحو 8.7 مليار دولار، حتى يوم الاثنين، بزيادة 200 مليون دولار تعادل أكثر من 3 مليارات جنيه في آخر 10 أيام، وفقاً لبيانات “فوربس”.

المركز الثاني إفريقياً

وحافظ ناصف ساويرس، على ترتيبه في المركز الثاني إفريقياً، للعام الثالث على التوالي، فيما تحسن ترتيبه العالمي على مؤشر فوربس للمليارديرات إلى المركز 297 من 330 في عام 2020، إلا أنه ليس الترتيب الأفضل له على الصعيد العالمي، حيث كان ترتيبه الـ 252 في عام 2019.

ومع تراكم الثروة خلال عام كورونا، ازدادت ثروة ساويرس بنحو 3.3 مليار دولار من 5 مليارات دولار العام الماضي.

سر تضاعف ثروة ساويرس

وأرجعت “فوربس” السبب الأساسي وراء ثروة ساويرس، إلى حصة تبلغ 6% في شركة “أديداس” للملابس الرياضية، فيما تظهر بيانات مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، مساهمات أخرى لـ “ساويرس” في شركة OCI NV، فضلاً عن حصة في شركة لافارج هولسيم، أكبر شركة أسمنت في العالم.

وفي عام قلبت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم، زادت رقعة أصحاب المليارات اتساعاً وضم النادي المخملي أعضاء جدداً وراكم أموالاً أكثر في مفارقة صارخة للواقع الذي يمر به الشطر الأعظم من البشرية.

وذكرت مجلة “فوربس”، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً يتصدرهم مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

وأفادت “فوربس” بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار خلال العام الحالي، ارتفاعاً من 8 تريليونات العام الماضي.

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