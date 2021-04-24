رجل الأعمال الشثري: محمد بن سلمان وعد وأوفى ورؤيته مطبّقة على أرض الواقع

المواطن - متابعة
قال رجل الأعمال خالد الشثري بأن رؤية التطوير الشامل 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمت الكثير من التسهيلات لرجال الأعمال، مشيرا إلى أنه في السابق كان رجل الأعمال هو من يبادر، أما اليوم الدولة هي من تبادر كما أنها سبقتنا بمراحل.
ولي العهد ورؤية التطوير:
وأضاف في حديثه لبرنامج المسار-يعرض على قناة السعودية-: عندما تشرفت بلقاء سمو ولي العهد قبل أربع سنوات كنت مستمع لطرحه، واليوم رأيت نتائج هذا الطرح على أرض الواقع.
المواطن أولوية:
ونوه الشثري بالمتغيرات الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال الأربع سنوات الماضية في جميع الجوانب، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الخاص ورجال الأعمال، بل شمل التطوير كل ما يتعلق بالمواطن السعودي.
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شكراً لكم على صراحتكم أخي العزيز معالي المواطن رجل الأعمال الأستاذ خالد الشثري تم مشاهدة اللقاء عبر القناة السعودية من خلال البرنامج المتميز المسار وسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ومن خلال رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ م هو مستقبل العالم بصراحة وفقكم الله وسدد خطاكم وجميع العاملين المواطنين لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ م بقيادة الإمام الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله تحياتي وتقديري كتبه محبكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم السبت١٢ رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته