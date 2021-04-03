رجل الأعمال عبدالله الغامدي في ذمة الله

المواطن - الرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن سعيد الحميدي الغامدي من رجال الأعمال بمحافظة محايل بمنطقة عسير.
ونعت محافظة محايل بمنطقة عسير أحد رجالاتها المخلصين رجل الأعمال الشيخ/ عبدالله بن سعيد الحميدي الغامدي الذي وافته المنية فجر يوم السبت الموافق ٢١/شعبان / ١٤٤٢ بمستشفى التخصصي بالرياض.
أسرة صحيفة “المواطن” تعزي أسرة الفقيد وتسأل الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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تعليق واحد
ولد أخته
أعظم الله أجرنا وأحسن الله عزائنا في وفاته
اسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
اسأل الله أن يغفر له وان يرحمه وأن يثبته عند السؤال. وأن يجبر كسر أهله وذويه ومحبيه في فقيدهم
اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه الجنة واحشره اللهم مع الأنبياء والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا…